رئيس الإمارات يمنح سفير باكستان وسام الاستقلال

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، معظم أحمد خان، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.



يأتي منح السفير الباكستاني الوسام؛ تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الإمارات، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.



وقلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سفير باكستان الوسام خلال استقباله له بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

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وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان في المجالات كافة.



من جانبه أعرب معظم أحمد خان، عن بالغ تقديره وشكره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأشاد بسياسته الحكيمة والدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً.



وتوجه بالشكر للجهات الحكومية في الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

