مباراة فرنسا وأندورا تفصل ريال مدريد عن خامس صفقاته الصيفية

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيبرم خامس صفقاته الصيفية بعد مباراة فرنسا وأندورا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

راموس يعلق على تعاقد ريال مدريد مع هازارد



ويحل منتخب فرنسا ضيفا على أندورا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد كان على وشك التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير ليون الفرنسي، خلال الأسبوع الماضي، ولكن انضمامه إلى منتخب بلاده حال دون إتمام الصفقة.

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وأوضحت الصحيفة أن الظهير الفرنسي كان على وشك إنهاء إجراءات الكشف الطبي للانتقال إلى ريال مدريد، ولكنها تعطلت لانضمامه إلى المنتخب، على أن يعود لإتمامها بعد الانتهاء من مبارياته الدولية.

وبمجرد الانتهاء من مباراة أندورا سيطير ميندي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل استكمال إجراءات الكشف الطبي والانتقال إلى الفريق الملكي بشكل رسمي.

وكان نادي ليون أصدر، الأسبوع الماضي، بيانا نفى فيه توصله لاتفاق مع ريال مدريد على انتقال ميندي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 50 مليون يورو.

يُذكر أن نادي ريال مدريد أبرم 4 تعاقدات بالفعل، بعدما ضم البرازيليين رودريجو جوس وإيدير ميليتاو من سانتوس البرازيلي وبورتو البرتغالي والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.