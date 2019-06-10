عاجل .. المجلس الانتقالي: سنحاسب من تثبت إدانته في أحداث مقر القيادة العامة في الخرطوم

جدة - عمرو شويل أعلن المجلس العسكري في السودان، اعتقال عدد من منسوبي القوات النظامية لتقديمهم للعدالة، على خلفية فض اعتصام القيادة العامة.

وأكد المجلس صدور النتائج بأحداث فض اعتصام مقر القيادة خلال 72 ساعة، قائلا: “سنحاسب من تثبت إدانته في أحداث مقر القيادة العامة في الخرطوم”.

وتابع: “لم يكن لدينا رغبة في فض اعتصام القيادة العامة”.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت مقتل 61 شخصا في أعمال فض اعتصام القوى المدنية في محيط القيادة العامة بالسودان الأسبوع الماضي.