الان تتابع أنباء عن تعليق العصيان المدني في السودان غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 9:38 م, 10 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير، بالسودان، تعليق الإضراب والعصيان المدني في السودان بحلول نهاية يوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

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