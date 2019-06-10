ارتطام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت السلطات الأميركية، الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق سقف أحد المباني في مانهاتن بنيويورك، لدى محاولاتها الهبوط اضطرارياً. وقد اشتعلت النيران فيها.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه تم إخلاء المبنى المؤلف من 54 طابقاً، ويضم عدداً من المصارف، حفاظاً على أمن السكان والموظفين، على الرغم من اطفاء الحريق الذي هب، إثر تحطم المروحية. وأفادت بمقتل شخص على الأقل.

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