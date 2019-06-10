شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الخارجية اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عدن) قال مصدران بوزارة الخارجية اليمنية اليوم (الاثنين)، إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته للرئيس عبدربه منصور هادي، وأن الأخير لم يبت بشأن الاستقالة. قال مصدران بوزارة الخارجية اليمنية اليوم (الاثنين)، إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته للرئيس عبدربه منصور هادي، وأن الأخير لم يبت بشأن الاستقالة. ولم يتسن حتى الآن الوصول لليماني للتعقيب.



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