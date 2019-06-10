شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن لـ 22 متهماً بينهم مفتي الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة) أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (الاثنين)، أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 22 متهماً، بينهم مفتي جماعة الإخوان المحظورة عبد الرحمن البر، والقيادي في الجماعة صلاح سلطان، بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلاميا بإسم «أحداث مسجد الفتح».

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (الاثنين)، أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 22 متهماً، بينهم مفتي جماعة الإخوان المحظورة عبد الرحمن البر، والقيادي في الجماعة صلاح سلطان، بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلاميا بإسم «أحداث مسجد الفتح».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة: السجن لـ 22 متهماً بينهم مفتي الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.