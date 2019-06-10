شكرا لقرائتكم خبر عن السبهان إلى أربيل للمشاركة في مراسم تنصيب البارزاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أربيل) وصل وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم (الاثنين)، للمشاركة في مراسم تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيسا للإقليم، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 1200 شخصية سياسية في مراسم التنصيب.



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