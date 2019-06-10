البرلمان يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

كتب محمد الدمرداش

نفى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صحة ما تردد عن منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار، للأجانب، موضحا أن مبلغ الـ10 آلاف دولار هي رسوم استمارة طلب منح الجنسية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن ما تم نشره عن منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل 10 آلاف دولار، أكاذيب يروجها المغرضين في مصر، ويسعون لتشويه صورة الدولة ومحاولة للتصيد.

وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع الجنسية بالاستثمار، وينص أن...