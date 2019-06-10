انقطاع خطوط الانترنت الأرضية في السودان بعد توقف خدمة الانترنت المحمول

انقطعت خطوط اتصال الانترنت الأرضية في الخرطوم بعد أسبوع من توقف خدمة الانترنت على الهواتف المحمولة في إطار قمع حركة الاحتجاجات.
وتوقفت خطوط شركة الاتصالات السودانية سوداتل، مزود الانترنت الرئيسي في البلاد، بعيد الظهر وفق مراسل فرانس برس الذي أوضح أنّ سفارات وفنادق فخمة وعدّة مكاتب أخرى تأثرت. كما طال التوقف مدناً أخرى في البلاد، وفق المصدر نفسه.
وجاء الانقطاع في اليوم الثاني للعصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاج ردا على اشتداد قمع العسكريين الذين تولوا السلطة في أعقاب إزاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل بعد عدّة أشهر من الاحتجاجات. وقال المحتجون إنّهم يريدون مواصلة العصيان المدني حتى انتقال السلطة إلى مدنيين.
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