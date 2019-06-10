وزير الطاقة التركي: لم ولن نرضخ لتهديد قبرص الرومية

أكّد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده "لم ولن ترضخ لأي تهديد وستواصل أنشطتها شرقي المتوسط".

جاء ذلك تعليقًا على قرار إدارة قبرص الرومية القاضي بإلقاء القبض على العاملين في ​سفينة​ التنقيب التركية "فاتح"، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة شرقي ​البحر المتوسط​.

وأكد دونماز أن "إدارة قبرص الرومية تواصل موقفها وسلوكها الذي لا يستند لأي أرضية قانونية، تجاه أنشطة ​تركيا​ القانونية في التنقيب عن ​النفط​ شرقي البحر المتوسط"، موضحًا أن "تركيا تواصل أنشطتها شرقي بحر المتوسط دون توقف، دون الاكتراث بالتصريحات الصادرة عن الجانب القبرصي الرومي وادعاءات إصدار قرار بإلقاء القبض على موظفي سفينة التنقيب التركي فاتح. تركيا لم ولن ترضخ لأي تهديد. و​وزارة الطاقة​ والموارد الطبيعية التركية، اتخذت بالتعاون مع الوزارات التركية المعنية، تدابيرها القانونية والسياسية لصد محاولات تجاهل سيادة تركيا الدولية".

وشدد على أن "تركيا لن تسمح باغتصاب حقوق جمهورية شمال ​قبرص التركية​ ومواطنيها"، مبينًا أنها "ستواصل جهودها من أجل إحلال السلام الإقليمي في المنطقة عبر تقاسم ثروات قبرص والبحر المتوسط بشكل عادل".