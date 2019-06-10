وسائل إعلام أميركية: ارتطام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مروحية ارتطمت بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك.
ولفت حاكم الولاية إلى "أننا لا نعرف بعد إذا كان ذلك حادثًا إرهابيًا".
من جهتها، أعلنت شرطة نيويورك عن مقتل شخص واحد.
يذكر أن المبنى مؤلف من 54 طابقًا.
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