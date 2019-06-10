أكدت مصادر قناة "LBC" أن "ما ورد في وكالة "أنباء فارس" لا يتعدى التشويش على عملية الافراج عن ​نزار زكا​ خصوصا أن المعلومات التي أوردتها غير رسمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: ما ورد في وكالة أنباء فارس يهدف للتشويش على عملية الافراج عن نزار زكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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