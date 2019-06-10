أرسلان: احترنا من أي باب يريدون إدخال الفتنة إلى الجبل

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ الى اننا "احترنا من أي باب يريدون إدخال الفتنة الى الجبل عبر سبلين او ​مطمر الناعمة​ او ​الكوستابرافا​ او ​ضهر البيدر​ او عبر بحوارة وما ادراك ما بحوارة وما خلفيتها من سطو على أملاك الناس، مهزلة ليس من بعدها مهزلة".

ولفت ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الظلم بالسّويّة عدل بالرعيّة كفى متاجرة بأرزاق ولقمة عيش الناس، مرّة مع القانون والقضاء وآلاف المرّات ضد القانون والقضاء وضد الدولة وهيبتها".