النشرة: وقف اطلاق النار بين الجيش وشبان من آل زعيتر بمساع من حزب الله

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنه "بمساع من عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" الشيخ شوقي زعيتر، تم التوصل لوقف اطلاق النار في ​الشراونة​ بين ​الجيش​ وشبان عشيرة ال زعيتر".

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