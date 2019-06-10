خوري: القانون اللبناني كما قوانين غالبيةالدول يحفظ حق ويحمي الطاقات العاملة المحلية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري الى "ان القانون اللبناني كما القوانين في الغالبية الساحقة من الدول يحفظ حق و يحمي الطاقات العاملة المحلية".
اضاف خوري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم لتطبيق القانون والكف عن المزايدات المعيبة رأفة بمستقبلنا و مستقبل اولادنا".
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