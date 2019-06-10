خوري: القانون اللبناني كما قوانين غالبيةالدول يحفظ حق ويحمي الطاقات العاملة المحلية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم خوري​ الى "‏ان ​القانون اللبناني​ كما القوانين في الغالبية الساحقة من الدول يحفظ حق و يحمي الطاقات العاملة المحلية".

اضاف خوري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم لتطبيق القانون والكف عن المزايدات المعيبة رأفة بمستقبلنا و مستقبل اولادنا".