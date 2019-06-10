ألان عون: لا يمكن للحريري أن يخرج من التسوية في ظل العواصف الاقليمية

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ألان عون أنه "لا يمكن الفصل بين الرأس والذراع"، مشيرًا إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو رأس الدول ويده اليمين هي ​التيار الوطني الحر​ ووزرائه ونوابه".

ولفت عون، في حديث تلفزيوني، إلى "أنني لا أعتقد أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يمكنه أن يخرج من التسوية بين ​تيار المستقبل​ والتيار الوطني الحر في ظل العواصف الاقليمية الكبيرة"، مشددًا على أن "لا شيء يضمن بقاء لبنان بمعزل عن الصراعات الاقليمية إلّا التشابك المسمى التسوية بيننا وبين الحريري وبين كافة الأفرقاء السياسيين وعلى رأسهم ​حزب الله​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والآخرين".