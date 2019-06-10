أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون أنه "لا يمكن الفصل بين الرأس والذراع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو رأس الدول ويده اليمين هي التيار الوطني الحر ووزرائه ونوابه".
ولفت عون، في حديث تلفزيوني، إلى "أنني لا أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يمكنه أن يخرج من التسوية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في ظل العواصف الاقليمية الكبيرة"، مشددًا على أن "لا شيء يضمن بقاء لبنان بمعزل عن الصراعات الاقليمية إلّا التشابك المسمى التسوية بيننا وبين الحريري وبين كافة الأفرقاء السياسيين وعلى رأسهم حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري والآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر ألان عون: لا يمكن للحريري أن يخرج من التسوية في ظل العواصف الاقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.