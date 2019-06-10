النشرة: اصابة شخص وطفلة سورية بإطلاق نار على نقطة للجيش قرب اوتيل بالميرا في بعلبك

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​، عن "​إطلاق نار​ على نقطة للجيش قرب اوتيل "بالميرا" في ​بعلبك​"، واشار الى إصابة شخص إصابة طفيفة في رقبته، وإصابة طفلة سورية من ال العبد في ظهرها بسبب الرصاص الطائش، ونقلت إلى مستشفى الريان في بعلبك ووضعها مستقر".

كما أصيب عدد من المنازل في أحياء البساتين والشمس والواد في المدينة بسبب تساقط الرصاص الطائش،

وتخيم حالة من الهدوء الحذر على حي الشراونة بعد اشتباكات بين ​الجيش​ اللبناني وشبان من ال زعيتر.

وعمل الجيش على استقدام تعزيزات عسكرية إلى حي الشراونة.