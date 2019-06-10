أكّد مستشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة جورج ميشال عبد الساتر، في حديث تلفزيوني، حول إقفال المحال التجارية التي لا تستوفي الشروط القانونية والتي يديرها أجانب، أن "الحبل على الجرار لكل المحلات في كافة المناطق"، مشيرًا إلى أنه "يوجد منافسة غير مشروعة، فمئات المحلات في المنطقة للعمال الأجانب ويجب التفرقة بين الاستثمار الذي هو حق وما يضر الاقتصاد ويخرج الأموال الى الخارج".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد: مستمرون في إغلاق المحال التجارية التي لا تستوفي الشروط القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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