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انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المسائية بإقرار 13 بندًا وتعليق بندين

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انتهت جلسة المال المسائية في مجلس النواب باقرار 13 بندًا من الفصل الأول بالموازنة وتعليق بندين يتعلقان بالهبات و​القروض​ ونقل اعتمادات للتصويت عليهما غداً.

وتمّ التصويت خلال الجلسة على تعليق بند سلفة ​الكهرباء​ بعد اعتراض عدد من النواب على أن يصار الى استيضاح وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.

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