انتهت جلسة المال المسائية في مجلس النواب باقرار 13 بندًا من الفصل الأول بالموازنة وتعليق بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات للتصويت عليهما غداً.
وتمّ التصويت خلال الجلسة على تعليق بند سلفة الكهرباء بعد اعتراض عدد من النواب على أن يصار الى استيضاح وزيرة الطاقة ندى بستاني في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المسائية بإقرار 13 بندًا وتعليق بندين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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