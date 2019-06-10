انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المسائية بإقرار 13 بندًا وتعليق بندين

انتهت جلسة المال المسائية في مجلس النواب باقرار 13 بندًا من الفصل الأول بالموازنة وتعليق بندين يتعلقان بالهبات و​القروض​ ونقل اعتمادات للتصويت عليهما غداً.

وتمّ التصويت خلال الجلسة على تعليق بند سلفة ​الكهرباء​ بعد اعتراض عدد من النواب على أن يصار الى استيضاح وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في جلسة لاحقة حول عدد من النقاط.