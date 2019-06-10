اللواء ابراهيم: إطلاق نزار زكا ليس جزءا من صفقة تبادل سجناء واسعة

اعلن مدير عام ​الأمن العام اللبناني​ ​اللواء عباس ابراهيم​ ان إطلاق سراح ​نزار زكا​ من ​ايران​ ليس جزءا من صفقة تبادل سجناء واسعة، واشار في تصريح صحفي الى ان إيران ستفرج عن نزار زكا غدا الثلاثاء وسيعود إلى بيروت.

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