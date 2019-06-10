جمعية من حقي الحياة تدعو لليلة اناشيد صوفية بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا – جبيل في 19 الحالي

دعت جمعية "من حقي ​الحياة​" إلى ليلة أناشيد صوفيّة يحييها الشيخ أحمد حويلي على مسرح ​عصام فارس​ في حرم ​الجامعة الأميركية​ للتكنولوجيا (AUT) ​الفيدار​ – جبيل، وذلك الساعة الثامنة من مساء 19 حزيران الحالي. ويتم هذا الحفل بالتعاون مع الجامعة الأميركية للتكنولوجيا(AUT) والدخول مجاني.

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