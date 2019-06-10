19 قتيلا على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو

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واغادوغو: قتل 19 شخصا على الاقل مساء الاحد خلال هجوم عنيف في بلدة أربيندا، شمال بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي، كما أعلن الاثنين مصدر أمني ونائب محلي.

وصرح نائب محلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه أن "عشرات من المسلحين نفذوا هجوما في بلدة اربيندا وقتلوا عددا كبيرا من الاشخاص بالرصاص".

وأضاف ان "الهجوم وقع الاحد بين الساعة 15,00 والساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) عندما فتحت مجموعة من الأفراد النار على سكان من القرية".

وقال المصدر الأمني "عُثر على 19 جثة"، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن الضحايا الآخرين المحتملين تتواصل.

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وأوضح النائب المحلي أن اجتماع أزمة عقد الاثنين "لتقييم الوضع بدقة".

وذكر المصدر الامني ان ثلاث سيارات تم اعتراضها صباح الاحد في أربيندا ثم أحرقت وقتل رجال مسلحون سائقا.

وتقع هذه البلدة الريفية على بعد 90 كيلومترا من دجيبو، عاصمة مقاطعة سوم، شمال بوركينا فاسو، وتشهد هجمات متكررة ودامية تنسبها السلطات إلى الجماعات الجهادية.

وقد سجلت أربيندا سلسلة من الهجمات الدامية في الأشهر الأخيرة، حيث تقوم قوات الدفاع والأمن بعملية كبيرة "لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.

وفي نهاية نيسان/أبريل قُتل أربعة ركاب في حافلة تربط دوري بأربيندا. وفي أوائل نيسان/ابريل، وفي أربيندا ايضا، قتل 62 شخصا في هجمات جهادية تلتها مواجهات طائفية.