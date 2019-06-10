هدية ماكرون إلى ترامب "ماتت"!

دبي - بواسطة محمد فارس ربما يكون ذلك أبلغ رمز على ما بلغه البرود في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، فقد ذبلت شجرة زرعها الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الأمريكي ترامب سوياً في حديقة البيت الأبيض. © Getty ImagesC. Somodevilla Provided by Deutsche Welle

خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2018، أهدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب فسيلة من شجرة سنديان من شمال فرنسا وزرعاها سوياً في حديقة البيت الأبيض. هدية ماكرون كان من المفترض أن تعبر عن العلاقات القوية والتاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، لاسيما وأن السنديانة جاءت من غابة في شمال فرنسا قُتل فيها أكثر من ألفي جندي أمريكي في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.

لكن، وبحسب دوائر دبلوماسية صرحت لموقع "إن تي في" الألماني، تم استخراج الشجرة من الحديقة عقب انتهاء جلسة التصوير للرئيسين وهما يزرعانها، وإرسالها إلى الحجر الصحي للفحص، كما هو معهود لدى كل النباتات المستوردة من خارج الأراضي الأمريكية، وذلك للحد من أي أمراض أو حشرات ضارة قد تكون النبتة جلبتها معها من موطنها الأصلي. لكن يبدو أن عملية النقل هذه لم تتم على أكمل وجه، وذبلت الشجرة الهدية وماتت، بحسب نفس الدوائر الدبلوماسية.

ي.أ/ ط.أ