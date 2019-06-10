شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت قطر لــ"كاشير" ينفق أموالا حرام لخدمة الإخوان والإرهاب؟..كاتب سعودى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الساعد، الكاتب السعودى أن قطر تحولت خلال عشرين سنة من مؤسسة حكم إلى مجرد تنظيم مسلوب الإرادة لافتا إلى أنها لديها طموح غير مبرر للاستقواء على جيرانها كما أشار إلى أن قطر أصبحت مجرد "كاشير" ينفق أموالا حراما بتوجيه من أروقة الاستخبارات ومراكز الحكم فى الدول الكبرى.

أضاف الساعد، فى مقال نشرته صحيفة عكاظ اليوم، أن قطر رغم إنفاقها ما يزيد عن تريليون دولار فى العشرين سنة الماضية لم تنجح سوى فى الحصول على قاعدة أمريكية وبطولة كأس العالم وسلسلة من الفنادق والمبانى العالمية فى باريس ونيويورك ولندن تدفع من ارباحها ضرائب باهظة.

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وأشار الكاتب السعودى، إلى أن قطر تدفع رشاوى لإعلاميين وسياسيين مرتزقة وتتعاطف بشكل غير مشرف مع تنظيمات القاعدة وجبهة النصرة وداعش وجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن كل ذلك جاء نتيجة توجيه من أحمق السياسة القطرية حمد بن جاسم الذى أقنع والد تميم بن حمد بأن الدوحة يمكنها أن تتحول لقوة عظمى باستخدام الرشاوى.