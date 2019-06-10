ننشر تفاصيل استعراض وزارة الأوقاف خطتها لتعزيز التوجة المصرى نحو افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، لمناقشة "خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الأفريقي ومبادرة التسامح الدينى"، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة.

في بداية الاجتماع رحب النائب طارق رضوان ، بالدكتور محمد مختار جمعة موضحاً أن دور وزارة الأوقاف مؤثر جداً في الشأن الأفريقي خاصة أنه ليس فقط توجه رئيس دولة ولكنه توجه دولة حريصة كل الحرص على العودة إلى أفريقيا وتعميق العلاقات المصرية - الأفريقية وتعظيم الاستفادة على كافة المحاور ولجميع الأطراف.

من جانبه أثنى الدكتور عبد الهادى القصبى على جهود اللجنة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية مشيداً بخطة عمل اللجنة ونشاطها، قائلا ًأنه لمس عن قرب نشاط وزارة الأوقاف في أفريقيا في الفترة الأخيرة.

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فيما عرض الدكتور مختار جمعة ، جهود وزارة الأوقاف في قارة أفريقيا ومنها ايفاد 25 إماما وخطيباً ومدرساً إيفاداً دائما لمدة ثلالث سنوات إلى العديد من الدول الأفريقية، ومشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم، كما تم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للطلاب الأفارقة الدارسين في مصر.

كما قامت الوزارة بتطوير المركز الاسلامى المصرى بتنزانيا والذى يقوم بنشاط دعوى وتعليمى يقوم به موفدين مصريين يدرس به حالياً 1000 طالب تنزانى تتحمل تكلفتهم مصر.

وطالب النواب، حسب البيان بتشكيل لجنة دائمة داخل الوزارة تختص بالشأن الأفريقى، كما طالبوا بإنشاء مساجد وايفاد أئمة ودعاة بأعداد أكبر للدول الأفريقية، والتوجيه بتكثيف بث البرامج والمواد العلمية التي تعدها الوزارة والموجهة لأفريقيا، وتخصيص عدد ساعات أكثر، واستجاب الوزير لفكرة تشكيل اللجنة الدائمة فوراً وطلب أن يترأسها الدكتور فليفل.

وأوضح أنه لم ترد إليه أي طلبات خاصة بأى أنشطة في أفريقيا ولم يستجب لها، وسيتم تكثيف الجهود بشكل أكبر، كما أوضح أن الوزارة تقوم ببث خطبة الجمعة بعدة لغات أفريقية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.