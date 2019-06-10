شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كردى يفضح أردوغان: لا سلام فى تركيا طالما حزب العدالة والتنمية بالسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمزى كارتال رئيس حزب العمال الكردستاني، إن من غير الممكن إحياء عملية السلام لحل الصراع الكردى الدائر منذ أكثر من ثلاثة عقود، طالما تركيا لا زالت البلاد يحكمها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه.

وقال كارتال من خلال موقع أحوال تركية: "الحل معناه الديمقراطية والحرية لكن مجلس الحرب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعيد عن هذا (الحل)، ويمثل عقبة تحول دون تحقيقه ما لم ينهار تحالف الشعب القومى الفاشى ويتفتت، فلن تكون هناك عملية جديدة للحل".

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