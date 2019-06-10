شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كردى يفضح أردوغان: لا سلام فى تركيا طالما حزب العدالة والتنمية بالسلطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمزى كارتال رئيس حزب العمال الكردستاني، إن من غير الممكن إحياء عملية السلام لحل الصراع الكردى الدائر منذ أكثر من ثلاثة عقود، طالما تركيا لا زالت البلاد يحكمها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه.
وقال كارتال من خلال موقع أحوال تركية: "الحل معناه الديمقراطية والحرية لكن مجلس الحرب الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعيد عن هذا (الحل)، ويمثل عقبة تحول دون تحقيقه ما لم ينهار تحالف الشعب القومى الفاشى ويتفتت، فلن تكون هناك عملية جديدة للحل".
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كردى يفضح أردوغان: لا سلام فى تركيا طالما حزب العدالة والتنمية بالسلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.