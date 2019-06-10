لن يلتحق منير المحمدي، حارس المنتخب المغربي لكرة القدم، بمعسكر “أسود الأطلس” الحالي بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، وذلك بسبب التزامه في المباريات الأخيرة الحاسمة لفريقه، ملقا الإسباني.
ومنح الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، الضوء الأخضر للمحمدي، من أجل الغياب عن تجضيرات العناصر الوطنية في المغرب، على أن يلتحق بهم في المحطة الأخيرة بالديار المصرية.
وسيخوض المحمدي، الحارس الأول للمنتخب الوطني، مباريات السد “البلاي أوف” رفقة فريقه ملقا، من أجل التنافس على بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي دفع ناديه لتقديم طلب لرونار والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالسماج له بالبقاء في إسبانيا، وتأخير التحاقه بالأسود.
كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي لن يشارك في تدريبات “الأسود” في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.