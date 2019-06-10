المحمدي لن يشارك في تدريبات “الأسود” في المغرب

لن يلتحق منير المحمدي، حارس المنتخب المغربي لكرة القدم، بمعسكر “أسود الأطلس” الحالي بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، وذلك بسبب التزامه في المباريات الأخيرة الحاسمة لفريقه، ملقا الإسباني.

ومنح الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، الضوء الأخضر للمحمدي، من أجل الغياب عن تجضيرات العناصر الوطنية في المغرب، على أن يلتحق بهم في المحطة الأخيرة بالديار المصرية.

وسيخوض المحمدي، الحارس الأول للمنتخب الوطني، مباريات السد “البلاي أوف” رفقة فريقه ملقا، من أجل التنافس على بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي دفع ناديه لتقديم طلب لرونار والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالسماج له بالبقاء في إسبانيا، وتأخير التحاقه بالأسود.