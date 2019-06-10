الدكالي: المغربي يستهلك 450 درهم من الدواء سنويا.. والانقطاع يهم 5% من الأدوية

استبعد وزير الصحة أناس الدكالي، وجود تأثير لانقطاع الأدوية على المخزون الدوائي بالمغرب، مشيرا إلى أن ظاهرة انقطاع الأدوية في الأسواق تبقى محدودة.

وأوضح الوزير، بعد زوال اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجود 7000 دواء متداولا اليوم بالمغرب، بينما من الممكن أن تشمل ظاهرة انقطاع الأدوية أقل من 5 بالمائة من مجموعة الأدوية المتداولة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الاقطاعات المؤقتة للأدوية لها أسباب داخلية ترتبط بالمساطير القانونية وبمراقبة المخزون الاحتياطي، وعوامل خارجية مرتبطة بالاختيارات الاستراتيجية.

وأضاف الدكالي: “في المغرب 65 بالمائة من الحاجيات يلبيها السوق الوطني، مقابل أقل من 10 بالمائة من الأدوية في فرنسا يتم تصنيعها محليا، مما يرفع من نسبة انقطاع الدواء في فرنسا”.

وتحدث الوزير أيضا عن جاذبية السوق، وقال إن المواطن المغربي يستهلك حوالي 450 درهم من الأدوية سنويا، يضيف الدكالي، “وهو معدل قد لا يكون جاذبا لبعض الشركات لتسوق منتوجها الدوائي بالمغرب”.