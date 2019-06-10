مسعى مصريّ لوقف مزاد بيع رأس "الفرعون الذهبي" ببريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت مصر، اليوم الإثنين، بريطانيا، وقف مزاد لبيع رأس تمثال للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، من المُقرر إجراؤه في صالة مزادات "كريستيز"، يوم 4 تموز/ يوليو المقبل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتوجّهت مصر كذلك، لمنظمة اليونيسكو، وللصالة التي ستحتضن المزاد، داعية إلى الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، ومُشددة على أحقية القاهرة في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وجاء في البيان أن سفارة القاهرة في لندن، خاطبت وزارة الخارجية البريطانية كذلك لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وإعادته إلى مصر، دون توضيح الرد.

ووفق إعلام مصري، أعلنت قاعة المزادات البريطانية، عرض رأس منحوتة للملك الذهبي توت عنخ آمون للبيع، خلال مزاد مزمع تنظيمه، ويُعدّ توت عنخ آمون، أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.

وكانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت في صيف 2017، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها. وبين الحين والآخر، ولا سيما في العامين الأخيرين، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص، ومهربة إلى خارج البلاد.