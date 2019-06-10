تحطم مروحية على مبنى في مانهاتن ومصرع شخص واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطمت اليوم، الإثنين، مروحية فوق سطح أحد المباني في حي مانهاتن في نيويورك، ولقي شخص واحد، على الأقل، مصرعه في الحادث.
وقالت خدمات الإطفاء في نيويورك إن مروحية تحطمت فوق مبنى في الجادة السابعة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك.
وعلم أنه تم التأكد من إصابة شخص واحد، على الأقل في تحطم المروحية، إلا أن الأنباء اللاحقة تحدثت عن مصرع شخص واحد.
وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، إن طائرة هليكوبتر هبطت بقوة على سطح مبنى في مانهاتن، ثم تبع ذلك حريق.
وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع عندما اصطدمت المروحية بالسطح، مرجحا أن الطائرة حاولت أن تهبط بشكل اضطراري فوق المبنى، ومشيرا إلى أن الضحايا لهم علاقة بالطائرة.
وأكد مسؤولون، بحسب "CNN"، أن الحريق تحت السيطرة، وأنه تم إخلاء المبنى.
وطلبت الشرطة تجنب الاقتراب من المنطقة، وإفساح المجال أمام تحقيقات الشرطة ومركبات الطوارئ.
يشار إلى أن الحادث وقع بينما كان المطر يتساقط بشدة تتراوح ما بين المعتدل والغزير، وكان مستوى الرؤية متدنيا.
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