ترامب يلمح لزيادة الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسي، بادعاء أن النبيذ الأميركي ضحية منافسة غير عادلة.
وقال ترامب لقناة "سي أن بي سي" إن "فرنسا تفرض رسوما جمركية باهظة على النبيذ، بينما رسومنا الجمركية منخفضة على النبيذ الفرنسي".
وأضاف أن الولايات المتحدة تجيز دخول النبيذ الفرنسي بـ"أسعار زهيدة".
وتابع "هذا غير عادل، سنفعل شيئا لإعادة التوازن في هذا الملف".
وكان ترامب قد دان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي انعدام التوازن التجاري بين فرنسا والولايات المتحدة حول النبيذ في تغريدات استهدفت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وغرد ترامب "تصعب فرنسا الأمور لبيع النبيذ الأميركي في فرنسا وتفرض رسوما جمركية كبيرة، في حين تسهل الولايات المتحدة الأمور بالنسبة إلى النبيذ الفرنسي وتفرض أدنى الرسوم الجمركية. هذا ليس عدلا ويجب أن تتغير الأمور".
وتأتي هذه التعليقات في وقت تتفاوض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن اتفاق تجاري. وحاليا لا تريد بروكسل إدخال القطاع الزراعي في معاهدة.
وكونها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تحدد فرنسا بنفسها مستوى الضريبة على المنتجات المستوردة.
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