قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:32 مساءً, 10 يونيو 2019 م المناطق_وكالات قتل 19 شخصاً على الاقل مساء أمس (الأحد) خلال هجوم عنيف في بلدة أربيندا، شمال بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي، كما أعلن اليوم (الاثنين) مصدر أمني ونائب محلي. وصرح النائب المحلي لوكالة فرانس برس أن عشرات من المسلحين نفذوا هجوماً في بلدة اربيندا وقتلوا عدداً كبيراً من الأشخاص بالرصاص.

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