مجلس ذي قار: المحافظ تغيب عن جلسة الاستجواب دون طلب اجازة أو تأجيل رسمية

وقال الوائلي في حديث لـ الخليج 365، ان "جلسة الاستجواب اليوم، كانت الجلسة الثانية بعد الجلسة الاولى التي حددت من رئاسة المجلس بعد الاتصال رسمياً بالمحافظ"، مبينا ان "المحافظ لم يحضر الجلسة الاولى للاستجواب وطلب في كتاب رسمي مهلة ثلاثة اسابيع لحضور الجلسة واستكمال الاجوبة على الاسئلة".واضاف ان "الهيئة العامة للمجلس اجتمعت حينها وقررت منح المحافظ اسبوعين لاستكمال الاجوبة والحضور، والتي انتهت فعليا خلال عطلة العيد ما جعلنا نؤجل الجلسة الى اليوم، لتصبح فعليا المهلة ثلاثة اسابيع"، لافتا الى ان "المجلس عقد جلسته والتي لم يحضرها المحافظ ايضاً ودون ارسال اي طلب لاجازة رسمية او تاجيل لموعد اخر".

ولفت الوائلي، الى ان "المجلس مضى بالاستجواب غيابيا حيث قرأت الاسئلة الـ 26 امام انظار الرأي العام"، موضحا ان "الاسئلة تركزت حول مخالفات موثقة بادلة من الرقابة المالية سواء بمخاطبات رسمية او وصولات تم ارفاقها مع الاسئلة".



وأكد أن "المجلس سيمضي وفق الأطر القانونية لاستكمال اجراءات الاستجواب الاخرى من القناعة او عدمها بشكل أصولي، دون اي استهداف شخصي".