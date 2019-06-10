واضاف ان "الهيئة العامة للمجلس اجتمعت حينها وقررت منح المحافظ اسبوعين لاستكمال الاجوبة والحضور، والتي انتهت فعليا خلال عطلة العيد ما جعلنا نؤجل الجلسة الى اليوم، لتصبح فعليا المهلة ثلاثة اسابيع"، لافتا الى ان "المجلس عقد جلسته والتي لم يحضرها المحافظ ايضاً ودون ارسال اي طلب لاجازة رسمية او تاجيل لموعد اخر".
ولفت الوائلي، الى ان "المجلس مضى بالاستجواب غيابيا حيث قرأت الاسئلة الـ 26 امام انظار الرأي العام"، موضحا ان "الاسئلة تركزت حول مخالفات موثقة بادلة من الرقابة المالية سواء بمخاطبات رسمية او وصولات تم ارفاقها مع الاسئلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس ذي قار: المحافظ تغيب عن جلسة الاستجواب دون طلب اجازة أو تأجيل رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.