بالصور.. اندلاع حريق في اربيل

وقال مراسل السومرية، إن "حريقاً اندلع، مساء اليوم، في بناية متكونة من شقق سكنية وتحتها محلات تجارية في ناحية بحركة بمحافظة اربيل".





يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



وادناه صورة اولية للحريق: