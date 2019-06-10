روحاني يدعو أوروبا لمواجهة 'الإرهاب الاقتصادي' الأمريكي ضد إيران

وأضاف روحاني "على أوروبا أن تواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وتفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي"، مواصلا "للأسف لم نشاهد أي رد فعل مناسب ومسؤول من قبل أوروبا أمام إجراءات أمريكا هذه".
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