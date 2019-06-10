وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "معاون قائد عمليات بغداد / الرصافة طلب التعميم بان القوات الأمنية ستقوم بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) غدا ابتداء من الساعة الخامسة مساء ولحين انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء".



يشار الى ان فريقي الزوراء والقوة الجوية سيلتقيان عصر غد الثلاثاء في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن قطع الطرق المؤدية لملعب الشعب عصر يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.