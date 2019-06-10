وأضافت أن "استخدم تقنيات قديمة مثل الواي فاي لايصال الخدمة للمواطنين هو السبب الآخر لضعف الانترنت، ويتم حاليا معالجتها بتوجه الوزارة الجديد نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة مثل FTTH وLET التي لم يتم العمل بها سابقاً بجدية".
وأوضحت الوزارة، أنها "قامت بحملات كبيرة بالتعاون مع جهات عدة مثل هيئة الاعلام والاتصالات وجهاز الامن الوطني اذ حققت هذه الحملات القضاء على الكثير من عمليات التهريب وصادرت الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي كانت تستخدم في هذه العمليات".
وأشارت إلى "أنها تسعى لتحقيق البرنامج الحكومي الخاص بها"، مؤكدة "سعيها لانجاز طفرة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الايام القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن تصنيف الانترنت في البلاد بالاسوأ عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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