الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن تصنيف الانترنت في البلاد بالاسوأ عالمياً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "فيما يخص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف خدمة الإنترنت بالأسوأ عالمياً بين البلدان الأخرى، هو عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير موثوقة أدت الى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن".وأضافت أن "استخدم تقنيات قديمة مثل الواي فاي لايصال الخدمة للمواطنين هو السبب الآخر لضعف الانترنت، ويتم حاليا معالجتها بتوجه الوزارة الجديد نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة مثل FTTH وLET التي لم يتم العمل بها سابقاً بجدية".

وأوضحت الوزارة، أنها "قامت بحملات كبيرة بالتعاون مع جهات عدة مثل هيئة الاعلام والاتصالات وجهاز الامن الوطني اذ حققت هذه الحملات القضاء على الكثير من عمليات التهريب وصادرت الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي كانت تستخدم في هذه العمليات".



وأشارت إلى "أنها تسعى لتحقيق البرنامج الحكومي الخاص بها"، مؤكدة "سعيها لانجاز طفرة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الايام القادمة".