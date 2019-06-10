راموس يكشف حقيقة توسط كريستيانو لضمه إلى يوفنتوس

وقال راموس، في تصريحات نقلتها شبكة "سبورت ميدياست": "لدي علاقة رائعة مع كريستيانو، لكنني واصلت مشواري مع ريال مدريد، دعنا نترك شائعات السوق جانبًا، رونالدو لم يتصل بي لأنتقل إلى يوفنتوس".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن البرتغالي رونالدو تدخل لإقناع راموس بالانضمام ليوفنتوس.