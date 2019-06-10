أردوغان ينهب الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل الأزمة الاقتصادية أضاف مئات الأتراك إلى جيش العاطلين عن العمل، لكنه لم يمنع لصوص حزبه الحاكم من نهب أموالهم بعد اختفاء 66 مليون دولار من أموال صندوق البطالة وما يعادل 390 مليون ليرة تركية تدعم رواتب العمال وتساعد أرباب العمل إذا تعثروا في دفع الرواتب.
في أبريل 2019 بلغت إيرادات الصندوق 3 مليارات و90 مليون ليرة والمصروفات بلغت 3 مليارات و480 مليون ليرة ليسجل الصندوق عجزا لأول مرة بقيمة نحو 390 مليون ليرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة إلى 59% ما يعني وجود نحو 5 ملايين تركي عاطلون عن العمل.
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