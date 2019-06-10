محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع بالمنطقة.



وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من بوتين، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك، وأهم القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وتناول الاتصال أيضاً، آخر تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

