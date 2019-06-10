خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة اليمنية

حققت قوات الجيش اليمني، وبإسناد التحالف العربي، الإثنين، تقدما نوعيا شمال محافظة الضالع، فيما كثفت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا من خروقاتها للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة غربي البلاد، والتي تجاوزت 5 آلاف خرق منذ توقيع اتفاق ستوكهولم.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة، تمكنت من تحرير منطقة "شخب" شمالي الضالع بالكامل، وسط انهيارات في صفوف المليشيا الانقلابية.

كما تمكنت القوات من السيطرة على موقع "قَحوَش" الذي يسمح للمقاومة بالسيطرة النارية على أرياف الفاخر، وتحرير منطقة "القفلة" و"الدوير" و"قصبة الدوير" شمال غرب شخب.

وأسفرت المعارك التي تمت بإسناد جوي من التحالف العربي، عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، وتدمير عربة عسكرية، ومدفع عيار 14.5 تابع للانقلابيين.

خروقات حوثية

وفي محافظة الحديدة، غربي البلاد، كثفت المليشيا الانقلابية من خروقاتها للهدنة الإنسانية، وذلك باستهداف مرافق صحية ومواقع القوات المشتركة.

Advertisements

وقالت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، إن مواقعها بمنطقة "الجبلية"، جنوب الحديدة، تعرضت لإطلاق صاروخين من طراز "لو" من قبل المليشيا الانقلابية.

كما تعرضت مواقع ألوية العمالقة جنوب الحديدة لقصف بعشرات من قذائف الهاون، فيما استهدفت قناصة الانقلابيين الأحياء السكنية في منطقة الجبلية.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن 3 قذائف هاون أطلقتها المليشيا، سقطت، مساء الأحد، على مستشفى حيس، جنوبي الحديدة.

وأكدت المصادر أن القصف تسبب في إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة، أثناء تواجدهما في المستشفى لتلقي العلاج، علاوة على إلحاق أضرار بالغة في مبنى المستشفى، والمعدات الطبية داخله.

وفي محافظة البيضاء، جنوب البلاد، قامت المليشيا الانقلابية، بمحاصرة إحدى المستشفيات، واقتحامه بعدد من المسلحين.

ووفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية، فإن دوريات حوثية طوقت مستشفى خاص في البيضاء، وأمرت الكادر الطبي والمرضى بالخروج منه، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.