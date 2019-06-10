شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس باكستان الأسبق بتهمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسلام آباد)

ألقت السلطات الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، اليوم (الاثنين) على ذمة اتهامات بالفساد.

وقال نوازيش علي المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة، إن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على زرداري، أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وذكرت قنوات إعلام محلية إن مكتب المساءلة قبض على زرداري في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور التي تخضع للتحقيق أيضاً.

وقضى زرداري 11 عاماً في السجن لاتهامات بالفساد والقتل قبل أن يصبح رئيساً في 2008 لكن لم تتم إدانته مطلقاً.