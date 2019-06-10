شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض قوّة من الجيش اللبناني لإطلاق نار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (الاثنين)، أنّه أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة - البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.

أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (الاثنين)، أنّه أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة - البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.

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