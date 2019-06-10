شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فلسطيني: استشهاد 29 وإصابة 312 واعتقال 370 خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)

كشف تقرير شهري في فلسطين المحتلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 29 مواطناً فلسطينيًا، وأصابت 312 بجروح مختلفة، خلال شهر مايو المنصرم.

وأوضح تقرير «شعب تحت الاحتلال» الصادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن من بين الـ29 شهيدًا 27 من قطاع غزة، استشهدوا نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين العزل، بينهم مسعف، و4 سيدات، ثنتان منهن حوامل، و4 أطفال، فيما استشهد مواطنان فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة، أعدمتهما قوات الاحتلال بدم بارد، بحجة محاولاتهما تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اصابت في الفترة ذاتها نحو 312 مواطنًا فلسطينيًا بجروح، نتيجة عدوانها على قطاع غزة، واعتدائها على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح أثناء الاحتجاز والمواجهات، وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.