شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)مدد مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) قرار حظر الأسلحة على ليبيا لعام واحد، فيما عبّر عدد من أعضائه عن أسفهم لتدفق أسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتحسين ظروف تطبيق الحظر.
واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت جنوب أفريقيا، العضو غير الدائم في المجلس، عن أسفها لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا «عبر البحر والبر».
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