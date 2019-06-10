شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني يندد بدعم السفير الأمريكي في إسرائيل لنتانياهو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (وارسو)

ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الاثنين) بدعم السفير الأمريكي في إسرائيل لمشروع تل ابيب الهادف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حديث للصحافيين خلال زيارة قصيرة لبولندا.

وجاء الحديث تعليقاً على تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال فيها إنه في بعض الحالات تملك إسرائيل «حق الاحتفاظ ببعض الأجزاء» من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كما تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال حملته الانتخابية.

وقال المالكي «يحاول فريدمان بهذا التصريح مساعدة نتانياهو على أن تكون لديه الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرار كهذا»، أو على الأقل يساعد على طرح المسألة «للنقاش ليس فقط في إسرائيل بل في الولايات المتحدة أيضاً وعلى المستوى الدولي»، مشدداً على أن في ذلك خرقاً لقرارات الأمم المتحدة.