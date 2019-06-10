عدن تستغيث.. والسعودية تغيث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية إطلاق حملة إغاثية عاجلة وتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين جراء سيول الأمطار في محافظات عدن وتعز وحضرموت ولحج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الحملة تشمل الحملة تقديم المواد الغذائية والطبية والإيوائية وفتح الطرقات وسحب المياه وإصلاح الكهرباء وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة المتضررين جراء السيول، وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وجاء إطلاق الحملة عقب دعوات أطلقها مسؤولون في الحكومة الشرعية لإنقاذ عدن التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء تساقط الأمطار بكثافة وألحقت الأضرار بمنازل المواطنين والبنية التحتية للمدينة. ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومته باعتماد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول في عدن والمناطق المجاورة والناجمة عن الأمطار التي هطلت بغزارة بفعل المنخفض الجوي.

وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بتغريدة على تويتر «عدن تستغيث والسعودية تستجيب»، وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني دعا دول التحالف العربي إلى تقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ المتضررين، وطالب البركاني النواب في عدن إلى إعداد تقرير عاجل بشأن الوضع في مدينة عدن إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وأشار تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائية، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ إن كثيرا من الأسر تعيش في العراء حاليا.

وفي السياق أكد مصدر طبي وفاة شخصين في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن جراء سقوط الأمطار، وتتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي.

أضرار السيول وفق تقرير الوحدة التنفيذية:

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3

آلاف أسرة تضررت في لحج وعدن وتعز وحضرموت

1385

أسرة متضررة في لحج

1331

أسرة متضررة في تعز

35

أسرة تضررت في حضر موت