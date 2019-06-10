رئيسة هونج كونج: سنسلم الجناة للصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

قالت رئيسة هونج كونج كاري لام، إن حكومة المدينة مستمرة في دعمها لقانون مثير للجدل من شأنه السماح بتسليم الجناة للصين، وذلك بعدما شارك مليون متظاهر في مسيرة احتجاج، تعد الأكبر التي تشهدها هونج كونج منذ عقود، للاحتجاج على القانون.

وقالت لام «على الرغم من أن عددا من المشاركين أعربوا عن قلقهم ومخاوفهم بشأن محاولة الحكومة تعديل التشريع، إلا أن الحكومة ستقوم بقراءة ثانية لمشروع القانون في 12 يونيو الحالي».

وأضافت «مشروع القانون يعد جزءا مهما للغاية من التشريع من شأنه المساعدة في دعم العدالة، والتأكيد على أن هونج كونج ستفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالجريمة عبر الحدود».