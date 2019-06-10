لافروف: روسيا والجيش السوري سيردان ردا قاسيا وساحقا على اعتداءات المسلحين من إدلب

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​روسيا​ و​الجيش السوري​ سيردان ردا قاسيا وساحقا على اعتداءات ​الجماعات الإرهابية​ من إدلب"، مذكراً أن "الإرهابيين ينفذون باستمرار هجمات استفزازية، ويقصفون ب​الصواريخ​ والطائرات المسيرة مواقع للجيش السوري في البلدات و​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية".

ولفت إلى أنه "بطبيعة الحال لن نترك، لا نحن ولا الجيش السوري، مثل هذه التصرفات دون رد قاس وساحق"، مشدداً على انه "من أجل وضع حد لاستفزازات المسلحين، لا بد من الفصل بأسرع وقت ممكن بين قوات المعارضة والإرهابيين في إدلب".